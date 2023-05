बंदी घालताच सरकारी कार्यालयाजवळ सापडल्या 2 हजाराच्या नोटा; 1 किलो सोनंही जप्त

2000 Rupees Note : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शुक्रवारी मोठा निर्णय घेत 2 हजारांच्या नोटांची छपाई बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत 2 हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करता येणार असल्याचेही आरबीआयने सांगितले आहे. मात्र लोकांना आता बॅंकेमध्ये केवळ दोन हजाराच्या (2000 Rupees Note) 10 नोटा जमा करता येणार आहेत. एकीकडे आरबीआयचा हा निर्णय ऐकून सामान्य जनता विचारात असताना राजस्थानमध्ये (Rajasthan) मोठं घबाड सापडलं आहे. राजस्थानच्या एका सरकारी कार्यालयात तब्बल 2.31 कोटींचे घबाड सापडले आहे. यासोबत एक किलो सोने देखील सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

दोन हजारांच्या नोटांसंबधीत निर्णय आल्यानंतर राजस्थानमध्ये सापडेल्या घबाडामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याची माहिती मिळताच राजस्थान सरकारच्या वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना रात्री अकरा वाजता कार्यालयात धाव घेतली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग म्हणजेच डीओआयटी (DOIT) या सरकारी विभागाच्या तळघरात ठेवलेल्या कपाटातून करोडो रुपयांचा खजिना सापडल्याची माहिती समोर आली आहे.

कपाटामध्ये 2000 च्या 7,298 नोटा म्हणजेच एक कोटी 45 ​​लाख 96 हजार रुपये सापडले आहेत. तसेच 500 च्या 17 हजार 107 नोटा सापडल्या असून त्यांची किंमत 85 लाख 53 हजार 500 रुपये आहे. यासोबतच एक किलो वजनाची सोन्याचे वीटही सापडली आहे. त्याच्यावर 'मेड इन स्वित्झर्लंड' असे लिहिले होते. बाजारभावानुसार या सोन्याची किंमत सुमारे 62 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Around Rs 2.31 crores of cash and 1 kg of gold biscuits have been found in a bag kept in a cupboard at the basement of the Government Office Yojana Bhawan. Police have seized these notes and further investigation has been started. CCTV footage is being… pic.twitter.com/xanN2NQhi7

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 19, 2023