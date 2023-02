मोलकरणीला नग्न करुन गुप्तांगावर मारहाण; घटना ऐकून तुमचीही तळपायातील आग मस्तकात जाईल

Domestic Help Tortured: दांपत्याने अल्पवयीन मोलकरणीला (Domestic Help) मारहाण करत लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरुग्राममधील (Gurugram) ही घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. मनिष कौर आणि कमलजीत कौर (Manish Kaur Kamaljit Kaur) अशी या आरोपी दांपत्याची नावं आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवल्यानंतर या मुलीची सुटका करण्यात आली आहे. सलग पाच महिने मुलीवर अत्याचार करण्यात आले असून तिला काठ्या, ब्लेड आणि गरम चिमट्यांनी मारहाण करण्यात आली. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर दांपत्याला संबंधित कंपन्यांनी कामावरुन काढून टाकलं आहे.

PTI च्या वृत्तानुसार, आरोपी पती एका इन्शुरन्स कंपनीत कामाला असून, पत्नी एका पीआर कंपनीत कामाला होती. खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या या दांपत्याने अल्पवयीन मोलकरणीला जनावरासारखी वागणूक दिली. या घटनेनंतर संताप व्यक्त होत असताना कंपन्यांनीही त्यांना कामावरुन काढून टाकलं आहे.

कमलजीत कौरला नोकरीवरुन काढून टाकल्यानंतर कंपनीने म्हटलं आहे की "कमलजीत कौर यांच्यावरील मानवी हक्क आणि बाल शोषणाच्या आरोपांबद्दल ऐकून धक्का बसला आहे. एक संस्था म्हणून, आम्ही भारतीय कायद्याचा आदर करतो आणि कोणत्याही प्रकारच्या मानवी हक्कांच्या गैरवापराच्या विरोधात आहोत. कंपनीने तात्काळ स्वरुपात त्यांना कामावरुन काढून टाकलं आहे". मनिष कौर याच्या कंपनीनेही ट्वीट करत कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.

We are shocked to learn about the human rights and child abuse allegations against Kamaljeet Kaur. As an organization, we respect the Indian legal system and are strictly against any form of human rights abuse. The company has terminated her services with immediate effect.

