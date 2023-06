"हिंदूंसमोर आपला अपमान होतोय, तुझा गळा कापेन," बुरखा घालून बिअर खरेदी करणाऱ्या मुस्लीम तरुणीला भरबाजारात धमकी

उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मुझफ्फरनगर (Muzaffarnagar) येथे मुस्लीम तरुणींना (Muslim Girl) बिअर (Beer) खरेदी केल्यानंतर रोषाला सामोरं जावं लागलं. मुस्लीम तरुणांनी या तरुणींना भररस्त्यात अडवलं आणि जाब विचारत खडे बोल सुनावण्यास सुरुवात केली. इतकंच नाही तर त्यांनी तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिली. यावेळी तिथे उपस्थित तरुण हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करत होता. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत (Viral Video) एक तरुण तरुणीला मी तुझा शिरच्छेद करेन, मग त्यासाठी जेलमध्ये जावं लागलं तरी चालेल अशी धमकी देताना दिसत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी दोन मुस्लीम तरुणी बुरखा घालून वाइन शॉपमध्ये बिअर खरेदी करण्यासाठी पोहोचल्या होत्या. यावेळी बाजारातील काही तरुणांची नजर या तरुणींवर पडली. यानंतर समाजाचा ठेका घेतलेल्या या तरुणांचा संताप झाला आणि त्यांनी रस्त्यातच या तरुणींना रोखलं. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यांना खडे बोल सुनावत हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला.

यावेळी एक तरुण तर तरुणीला तुझा शिरच्छेद करेन असं धमकावलं. यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत दिसत आहे त्यानुसार तरुण तरुणींना विचारत आहेत की, नेमकी काय हतबलत आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये येऊन दारु खरेदी करणार का? यावर तरुणी त्यांना ही तर फक्त बिअर आहे असं सांगते.

"You are insulting us in front of hindus........ even if i have to go to jail"

Viral video claiming to be from muzaffarnagar where burqa/nakab wearing muslim women buying beer were threatened with b*heading and dire consequences pic.twitter.com/GrLYmUWJed

— Megh Updates (@MeghUpdates) June 12, 2023