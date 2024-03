ट्रेनमध्ये सीटखाली उंदीर, महिला प्रवाशाने शेअर केला VIDEO; रेल्वेने काय उत्तर दिलं पाहा

ट्रेन म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी खिशाला परवडणारा प्रवास आहे. यामुळे जवळच्या किंवा लांबच्या प्रवासाला जाताना प्रवाशांकडून एक्स्प्रेसला पसंती दिली आहे. विमानाच्या तुलनेत वेळ जास्त लागत असला, तरी पैशांची मात्र मोठी बचत होते. दररोज लाखो प्रवासी ट्रेनने प्रवास करतात. आता तर रेल्वेच्या ताफ्यात वंदे भारतसारख्या अत्याधुनिक एक्स्प्रेसही आल्या आहेत. पण एकीकडे वंदे भारत आणि दुसरीकडे आधीपासून असणाऱ्या एक्स्प्रेस अशी तुलना आता होऊ लागली आहे. याचं कारण अद्यापही जुन्या ट्रेनमध्ये वंदे भारतसारखी स्वच्छता दिसत नाही. नुकतंच एका महिला प्रवाशाला असाच अनुभव आला आहे.

महिला प्रवाशाने एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास करत असताना डब्यात चक्क उंदिर फिरतानाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. जस्मिता असं या तरुणीचं नाव आहे. तिने 19 मार्चला एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपला संताप व्यक्त केला आहे. यानंतर रेल्वेनेही त्यावर फक्त 3 मिनिटात उत्तर दिलं आहे. 'काहीतरी लवकर करण्याची गरज आहे,' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. यावेळी तिने सोबत व्हिडीओही शेअर केला आहे.

Shocked by the sight of rats scurrying around and the appalling cleanliness conditions on this train ride. Something urgently needs to be done to address this issue. @RailMinIndia @Central_Railway @RailwaySeva pic.twitter.com/czRqpMGYUW

— Jasmita Pati (@JasmitaPati) March 19, 2024