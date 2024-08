Wayanad Landslide: अल्लू अर्जुन मोठ्या मनाचा..! वायनाडच्या लोकांसाठी जाहीर केली इतक्या लाखांची मदत

Wayanad Landslide: केरळच्या वायनाडमध्ये भूस्खलनामध्ये आतापर्यंत 334 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अजूनही काही लोक बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध सुरु आहे. मुसळधार पावसामुळे अचानक झालेल्या भूस्खलनामुळे शेकडो घरे ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. दरम्यान, पीडितांच्या मदतीसाठी सेलिब्रिटीही पुढे येत आहेत. 'पुष्पा' फेम अभिनेता अल्लू अर्जुनने वायनाड भूस्खलनग्रस्तांना मदत करण्याची घोषणा केली आहे.

अल्लू अर्जुनने ट्विट करत वायनाडमध्ये भूस्खलनाबद्दल तीव्र दु: ख व्यक्त केलं आहे. त्याने 25 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्याने म्हटलं आहे की, वायनाडमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूस्खलनामुळे मला खूप दु: ख झाले आहे. केरळने मला नेहमीच खूप प्रेम दिले आहे. आता मला पुनर्वसन कार्यासाठी केरळच्या मुख्यमंत्री मतद निधीमध्ये 25 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्याने ट्विटमध्ये केरळच्या मुख्यमंत्री कार्यलयाच्या X खात्यालाही टॅग केले आहे.

I am deeply saddened by the recent landslide in Wayanad. Kerala has always given me so much love, and I want to do my bit by donating ₹25 lakh to the Kerala CM Relief Fund to support the rehabilitation work. Praying for your safety and strength . @CMOKerala

— Allu Arjun (@alluarjun)