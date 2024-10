बंगळुरुत लोक फ्लायओव्हरवर गाड्या बेवारस सोडून निघून गेले, नेमकं असं काय झालं? अनेक VIDEO व्हायरल

बंगळुरुमधील (Bangalore) वाहतूक कोंडी नागरिकांसाठी नित्याची डोकेदुखी झाली आहे. त्यात बुधवारी रात्री मुसळधार पावसामुळे बंगळुरुत प्रचंड मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लायओव्हरवर (Electronic City Fflyover) वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. जवळपास तीन तास हजारो नागरिक आपल्या गाड्यांमध्ये अडकून पडले होते. अखेर आपल्या गाड्या फ्लायओव्हरवर सोडून निघून जाण्याचा निर्णय अनेकांनी घेतला. सोशल मीडियावर अनेक फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये लोक आपल्या गाड्या सोडून निघून जाताना दिसत आहेत.

रूपेना अग्रहारा येथे पूर आल्याने तामिळनाडू ते बंगळुरू शहराच्या मध्यभागी असलेल्या टेक कॉरिडॉरला जोडणाऱ्या मार्गावर ग्रीडलॉक झाला. रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचल्याने बंगळुरू वाहतूक पोलिसांनी पुढील गर्दी टाळण्यासाठी उड्डाणपुलाची एक बाजू बंद केली.

रस्त्यांवर पाणी साचल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती. येलहंका येथील केंद्रीय विहार अपार्टमेंटसह काही भागांमध्ये पाणी साचलं. सकाळी हे पाणी ओसरण्यास सुरुवात झाली असली तरी परिस्थिती बिकट आहे.

Completely Jammed from past 1.5 hrs in the #electroniccity flyover. I must have reached my home now which is 30kms away. Logged out at 5:20 and we are still stuck! We can see most of the employees of various companies frustrated and starting to walk. @madivalatrfps pic.twitter.com/wqvXuIArN6

— KpopStan (@PratikfamHouse) October 23, 2024