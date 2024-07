'सरकार खीर वाटत आहे,' भाषण ऐकून निर्मला सीतरमन यांना हसू अनावर; राहुल गांधी म्हणाले, 'मॅडम हसतायत, ही...'

Rahul Gandhi on Nirmala Sitharaman: काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सोमवारी लोकसभेत (LokSabha) अर्थसंकल्पावर (Union Budget) निवेदन मांडलं. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसंच दलित, मागासवर्गीय आणि गरीब यांचा उल्लेख करत त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नसल्याची टीका केली. राहुल गांधींनी अर्थसंकल्पाला खीर म्हणत 20 लोकांनी बजेट तयार केले आणि या 20 लोकांमध्ये फक्त एक अल्पसंख्याक आणि एका मागासवर्गीय व्यक्तीचा समावेश होता असा आरोप केला.

राहुल गांधींचं भाषण सुरु असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) हसत होत्या. राहुल गांधी यांचं लक्ष त्यांच्याकडे गेलं असता ते म्हणाले, "तुम्ही हसत आहात, पण ही हसण्याची गोष्ट नाही". राहुल गांधी म्हणाले की, "20 अधिकाऱ्यांनी भारताचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. म्हणजे बजेटची खीर वाटण्याचं काम 20 जणांनी केले आहे. सभापती महोदय, त्या 20 लोकांपैकी फक्त एक अल्पसंख्याक आणि एक ओबीसी आहे आणि फोटोत मात्र एकही नाही. तुम्ही फोटोत त्यांना मागे उभं केलं. त्यांना फोटोतही येऊ दिलं नाही".

This guy is very dangerous, never missing a chance to incite people..

TRENDING NOW news

He gives a caste angel to everything, falsely claiming that people from OBC SC-ST aren't getting anything.

All this Chinese mother-son duo wants is to see India burning, being destroyed.... pic.twitter.com/ZYwZ6R3PRg

— Mr Sinha (@MrSinha_) July 29, 2024