पोलीस जोडप्याने खाकी वर्दीत केलं प्री-वेडिंग शूट, वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला 'हे लाजिरवाणं, मी दोघांनाही...'

लग्न म्हटलं की उत्सुकता, आनंद. उत्साह अशा अनेक भावनांचं मिश्रण असतं. त्यात सध्याच्या जमान्यात लग्न म्हटलं तर प्री-वेडिंग शूट करणं ही एक फॅशनच झाली आहे. अगदी सर्वसामान्य कुटुंबापासून ते गडगंज श्रीमंत कुटुंबातील जोडप्यांनाही प्री-वेडिंग शूट करण्याचा मोह आवरत नाही. यातील काही प्री-वेडिंग शूट आपल्या हटक्या स्टाईलमुळे व्हायरलही होतात. दरम्यान, असंच एक शूट सध्या चर्चेत आहे. पण हे प्री-वेडिंग शूट व्हायरल होण्यामागचं कारण म्हणजे हे जोडपं पोलीस अधिकारी आहे. या व्हिडीओत त्यांनी दोन मिनिटांचं गाणं वापरलं आहे. इतकंच नाही तर व्हिडीओच्या सुरुवातीला खाकी वर्दीत आणि सरकारी वाहनात दिसत आहेतय

पोलीस जोडप्याचं ही प्री-वेडिंग शूट चांगलंच व्हायरल झालं आहे. सोशल मीडियावर अनेकजण या व्हिडीओवर कमेंट्स करत आहेत. दरम्यान, काहींनी या जोडप्याने व्हिडीओत खाकी वर्दी आणि सरकारी संपत्तीचा वापर केल्याने आक्षेप नोंदवला आहे. यादरम्यान एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या व्हिडीवओवर भाष्य केलं असून, त्यांनी दिलेला सल्ला व्हायरल झाला आहे. आयपीएस अधिकारी सीव्ही आनंद यांनी या जोडप्याला हा सल्ला दिला आहे.

आयपीएस आनंद यांनी जोडप्याच्या उत्साहाचं आणि त्यांच्या खाकीवरील प्रेमाचं कौतुक केलं आहे. पण हे थोडंसं लाजिरवाणं असल्याची कबुलीही दिली आहे. तसंच या जोडप्याला भेटून आशीर्वाद देण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचं सांगितलं आहे.

आयपीएस आनंद यांनी यांनी ट्विटरला पोस्ट शेअर करताना लिहिलं आहे की, "मी या व्हिडीओवर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहिल्या आहेत. खरं सांगायचं तर दोघंही मला त्यांच्या लग्नासाठी थोडे अतिउत्साही दिसत आहे आणि हे चांगलं पण थोडं लाजिरवाणं आहे. पोलीस होणं आणि त्यातही खासकरुन महिलांसाठी हे फार कठीण कार्य आहे. पण तिला आपल्याच खात्यातील जोडीदार मिळाला ही आमच्या खात्यासाठी आनंद साजरा करण्याची बाब आहे".

I have seen mixed reactions to this .Honestly ,they seem to be a little overexcited about their marriage and that’s great news, though a little embarrassing.Policing is a very very tough job, especially for ladies. And she finding a spouse in the department is an occasion for all… https://t.co/GxZUD7Tcxo

— CV Anand IPS (@CVAnandIPS) September 17, 2023