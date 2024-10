सोनम वांगचुक पोलिसांच्या ताब्यात, AAP आक्रमक; केजरीवाल यांची पोस्ट, राहुल गांधी म्हणाले, 'मोदीजी तुमचा अहंकार...'

दिल्ली पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह त्यांच्या 150 सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं आहे. सोमवारी रात्री त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी सिंघू बॉर्डर येथून सर्वांना ताब्यात घेतलं. सोनम वांगचुक यांनी केंद्रशासित प्रदेश लडाखला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली असून, यानिमित्ताने 700 किमी दूर 'दिल्ली चलो पदयात्रा' करत आहेत. सोनम वांगचुक आपल्या सहकाऱ्यांसह हरियाणातून दिल्लीमध्ये दाखल होताच त्यांना रोखत कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा दाखल देत ही कारवाई केली आहे. पोलिसांनी कारवाईला दुजोरा दिला असून, त्यांना दिल्लीतील वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकांमध्ये ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

सोनम वांगचुक यांनी स्वत: सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत आपल्याला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती दिली. सोनम वांगचुक यांनी एक्सवर 2 मिनिटं 26 सेकंदांचा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, मला दिल्ली सीमेवर 150 जणांसह ताब्यात घेण्यात आलं आहे. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि राजघाटसह अनेक ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी हे सर्वजण दिल्लीत दाखल झाले होते.

I AM BEING DETAINED... along with 150 padyatris at Delhi Border, by a police force of 100s some say 1,000. Many elderly men & women in their 80s and few dozen Army veterans... Our fate is unknown. We were on a most peaceful march to Bapu’s Samadhi... in the largest democracy… pic.twitter.com/iPZOJE5uuM

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "सोनम वांगचुकजी आणि पर्यावरण, घटनात्मक अधिकारांसाठी शांततापूर्ण मोर्चा करणाऱ्या लडाखच्या नागरिकांना ताब्यात घेणं योग्य नाही. लडाखच्या भविष्यासाठी उभे राहणाऱ्या वयस्कर नागरिकांना दिल्लीच्या सीमेवर ताब्यात का घेतलं जात आहे? मोदीजी शेतकऱ्यांप्रमाणे हे चक्रव्यूहदेखील तुटेल आणि तुमचा अहंकारही मोडेल. तुम्हाला लडाखचा आवाज ऐकावा लागेल".

