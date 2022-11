खेळ मांडला! 205 किलो कांदा, 415 किमी प्रवास आणि मिळाले फक्त... शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा

बंगळुरु : कधी अस्मानी तर कधी सुल्तानी संकट. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला (Farmer) नेहमीच अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत असतं. राजकीय नेत्यांकडून केवळ आश्वासनं दिली जातात, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हाती काहीच लागत नाही. शेतकऱ्यांनाच्या शेती मालाला मिळणारा हमीभाव ही तर देशभरातील शेतकऱ्यांची मुख्य समस्या आहे. वर्षभर मेहनत करुन मोठ्या कष्टाने पीक घ्यायचं पण त्याला बाजार भावच मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात ओढला जातो. शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा करणारी अशीच एक घटना समोर आली आहे.

शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा

कर्नाटकमधल्या (Karnataka) गडग जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची शेती माल विकल्याची पावती सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. या शेतकऱ्याचं नाव पवडेप्पा हालिकेरी आहे. पवडेप्पाने मोठ्या कष्टाने आपल्या शेतात कांदा पिकवला. यंदा पीकही चांगलं आलं. 205 किलो कांदा घेऊन पवडेप्पा यांनी तब्बल 415 किलोमीटरचा प्रवास करत बंगळुरुमधल्या यशवंतपूर इथला बाजार गाठला. मोठ्या आशेने पवडेप्पा यांनी कांदा विक्रीसाठी ठेवला, पण तब्बल दोन क्विंटल कांदा विकून पवडेप्पा यांच्या हातात पडले फक्त 8.36 पैसे. या व्यवहाराची पावती सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

एका क्विंटलला 200 रुपये भाव

पवडेप्पा या शेतकऱ्याने विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल 200 रुपये भाव मिळाला. यातही 377 रुपये मालवाहतूक आणि 24 रुपये हमालीचे कापण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात उरले ते फक्त 8.36 रुपये. या शेतकऱ्याने आपली व्यथा सोशल मीडियावर मांडली आहे. त्याने या पावतीचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला असून त्यासोबत त्याने आपला शेतमाल विकण्यासाठी बंगळुरुला येऊ नका असं आवाहान इतर शेतकऱ्यांना केलं आहे.

This is how The double engine Govt of @narendramodi & @BSBommai doubling the income of farmers (Adani)

Gadag farmer travels 415 km to Bengaluru to sell onions, gets Rs 8.36 for 205 kg! pic.twitter.com/NmmdQhAJhv

— Arjun (@arjundsage1) November 28, 2022