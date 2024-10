'OYO नाही तर कॅब आहे', टॅक्सी चालकाची ताकिद सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल

हैदराबादच्या कॅब चालकाने ग्राहकांसाठी एक अजबच फर्मान काढला आहे. यामध्ये ड्रायव्हरने कॅबच्या सीटमागे एक नोटीस लावली आहे. ज्यामध्ये लिहिलं की, (Waring!! No Romance, This is a Car) चेतावणी! रोमान्स चालणार नाही, ही एक कार आहे. शांतपणे बसून अंतर राखा, असे नोटीसमध्ये लिहिले आहे. पुढे म्हटलंय हे OYO नाही तर कॅब आहे.

हा फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा फोटो बघून लोक चांगलीच मजा घेत आहे. तर काही लोक या नोटला बघून हैराण झाले आहेत. लोकांची मतं काहीही असोत पण या कॅब चालकाची पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली आहे.

कॅबमध्ये बसलेल्या एका तरुणाने या वॉर्निंगचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. यानंतर हा फोटो पोस्ट व्हायरल आहे. हा फोटो पोस्ट केल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. यावर टीका होत आहे.

Cab driver puts up 6 rules for passengers, says

'Don't call me bhaiya'

Some of the guidelines read- 'You are not the owner of cab',

'You are not the owner of cab', 'Put your attitude in your pocket', "Calling them uncle from now on."#cabdriver #ViralNews pic.twitter.com/jUy9LgLAP4

