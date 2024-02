हत्तीने दमेपर्यंत पळवलं, अखेर एकजण खाली पडल्यानंतर थांबला अन् पायाने....; IFS अधिकाऱ्याने शेअर केला VIDEO

Viral Video: जंगलात गेल्यानंतर प्राणी पाहिल्यावर अनकेदा पर्यटकांना आपला उत्साह आवरता येत नाही. याच उत्साहात काही पर्यटक प्राण्यांच्या जवळ जाऊन फोटो, व्हिडीओ काढण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांचे हे प्रयत्न जीवावर बेतण्याची शक्यता असते. आपण आपला जीव धोक्यात घालत आहोत याची कल्पना असतानाही पर्यटक विनाकारण हे धाडस करत असतात. असे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर आहेत. अशीच आणखी एक घटना समोर आली असून, तिचा व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर तुमच्याही ह्रदयाची धडधड वाढेल.

वन अधिकारी प्रवीण कासवान (IFS officer Parveen Kaswan) यांनी एक्स्वर एक व्हिडीओ (Video) शेअर केला आहे. या व्हिडीओत हत्ती दोन पर्यटकांचा पाठलाग करताना दिसत आहे. कर्नाटक-केरळ सीमेवरील बंदीपूर जंगल परिसरात हा सगळा प्रकार घडला आहे. अधिकाऱ्याने हा व्हिडीओ शेअर करताना पर्यटकांनी गाडीबाहेर का पडू नये याचं कारण सांगितलं आहे.

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत हत्ती दोन व्यक्तींचा पाठलाग करताना दिसत आहे. रहदारीच्या या रस्त्यावर हत्तीला पाहण्यासाठी पर्यटक कारच्या बाहेर आले होते. याचवेळी हत्ती त्यांचा पाठलाग सुरु करतो. हत्ती अचानक मागे धावू लागल्याने दोन्ही पर्यटकही जीव मुठीत घेऊन पळू लागतात. यावेळी कारही त्यांच्या बाजूने पुढे जात असते. वेगाने धावणारा हत्ती रागात असून हार मानण्यास तयार नव्हता. तितक्यात दोघांमधील एक व्यक्ती तोल गेल्याने खाली कोसळते.

This person was just lucky. But never take this risk when in wildlife area. Don’t come out of vehicle or go close to wild animals. It is said from Kerala. pic.twitter.com/2LwkTaY3Vd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 2, 2024