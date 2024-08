राष्ट्रीय प्रवक्तेपद संभाळणारा देशातील पहिला समलिंगी तरुण, कोण आहे अनिश गवांडे?

Anish Gawande: महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे आपल्या पुरोगामी नेतृत्वासाठी ओळखले जातात. त्याची प्रचिती देणारा एक निर्णय त्यांनी नुकताच घेतलाय. अनिश गवांडे या 27 वर्षीय तरुणाची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाच्या राष्ट्रीय प्रवक्तेपदी निवड करण्यात आली.अनिश गवांडे हे राष्ट्रीय प्रवक्तेपद संभाळणारे देशातील पहिले समलिंगी तरुण ठरले आहे. एलजीबीटी समुदायासाठी काम करणाऱ्या पिंक लिस्ट इंडिया संस्थेचे ते प्रमुख आहेत.त्यांनी कोलंबियाच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून तुलनात्मक साहित्यामध्ये पदवी मिळवली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरद पवार गटाच्या राष्ट्रीय प्रवक्ते पदासाठी काम करणे ही माझ्याची रोमांचक संधी असल्याचे गवांडे यांनी यावेळी सांगितले. पुरोगामी मूल्यांवर भाष्य करणाऱ्या आणि तरुणांना राजकारणात भविष्य घडवण्याची संधी देणाऱ्या पक्षात सामील होण्याचा मला अभिमान असल्याचेही गंवाडेंनी म्हटलंय. आपल्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल त्यांनी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचे आभार मानले आहेत.

Delighted and honoured to be appointed as National Spokesperson by @NCPSpeaks!

If you'd told me ten years ago that it would be possible to be out and in Indian politics, I would have scoffed in disbelief. Today, I'm proud to join a party that walks the talk on progressive values… https://t.co/nUv1Dw4hTV pic.twitter.com/ei66u2xc1a

— Anish Gawande (@anishgawande) August 6, 2024