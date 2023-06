"चूक कोणाचाही असो....", ओडिशा ट्रेन दुर्घटनेनंतर आनंद महिंद्रांनी सुनावले खडे बोल; म्हणाले "सुरक्षा यंत्रणा पडताळा"

Anand Mahnidra on Odisha Train Accident: ओडिशाच्या (Odisha) बालासोर जिल्ह्यात भीषण रेल्वे दुर्घटना झाली असून, संपूर्ण देशभरात शोककळा पसरली आहे. शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्स्प्रेस (Coromandel Shalimar Express), बंगळुरु हावडा सुपरफास्ट एक्स्प्रेस (Yesvantpur-Howrah Superfast) आणि मालगाडी यांच्यात धडक होऊन झालेल्या अपघातात 288 प्रवासी ठार झाले आहेत. अपघातात तब्बल 900 जण जखमी झाले असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे. या अपघातानंतर रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असून प्रसिद्ध उद्योजक आणि महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा यांनीदेखील चिंता व्यक्त केली आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी ट्वीट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. भविष्यात पुन्हा असे अपघात होऊ नयेत यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे असं आनंद महिंद्रा यांनी म्हटलं आहे. तसंच या दुर्घटनेसाठी कारणीभूत कारणांच्या मुळाशी गेलं पाहिजे असंही सांगितलं आहे. मानवी चूक असो किंवा तांत्रिक कारण, कोणत्याही परिस्थितीत अशी दुर्घटना व्हायला नको होती असं मत आनंद महिंद्रा यांनी मांडलं आहे.

"ही दुर्घटना इतकी भीषण आहे की, संपूर्ण देशाने जीव गमावलेल्या स्मरणार्थ मूक चिंतन केलं पाहिजे. ओम शांती. आपण असे अपघात पुन्हा होऊ देऊ शकत नाही. या दुर्घटनेच्या मुळापर्यंत आपण पोहोचले पाहिजे. मानवी किंवा तांत्रिक चुका असोत, दोन्हीपैकी कोणतीही चूक अशी विध्वंस घडवणारी नसावी. रेल्वेच्या कामकाजातील अयशस्वी-सुरक्षित यंत्रणा पुन्हा एकदा पडताळण्याची गरज आहे," असं आनंद महिंद्रा म्हणाले आहेत.

A tragedy the scale of which requires the entire country to pause in silent reflection, in memory of those who have lost their lives. Om Shanti We cannot let such accidents happen again. We must get to the root cause of this tragedy. Whether human or technical error, neither… https://t.co/fxs2k387YG

— anand mahindra (@anandmahindra) June 3, 2023