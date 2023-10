युद्ध पेटलेलं असतानाच इस्त्रालयच्या पंतप्रधानांचा मोदींना फोन, म्हणाले 'भारत कोणत्याही प्रकारे...'

जगावर सध्या आणखी एक युद्ध संकट म्हणून घोंघावत आहे. पॅलेस्टाइनमधील 'हमास' ही दशवतवादी संघटना आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध सुरु असून याचा फटका दोन्ही देशातील नागरिकांना भोगावा लागत आहे. हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्त्रायलकडून जशास तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. हमास या संघटनेचा तळ असणाऱ्या गाझा पट्टीला संपूर्ण वेढा देण्यासह तेथील वीज, अन्न, इंधन पुरवठा तोडण्याचे आदेश इस्त्रालयच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. या युद्घात आतापर्यंत दोन्ही देशातील 1500 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यादरम्यान इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आज (मंगळवार) संवाद साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट करत या संभाषणाची माहिती दिली आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी मला फोन करुन देशातील सध्याच्या स्थितीची माहिती दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. भारतातील लोक या कठीण काळात इस्त्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. भारत कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा कठोरपणे निषेध करतो".

I thank Prime Minister @netanyahu for his phone call and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations.

TRENDING NOW news

— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2023