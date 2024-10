मंदिरात आतषबाजीदरम्यान मोठी दुर्घटना; 150 हून अधिक लोक जखमी तर 8 व्यक्तींची प्रकृती चिंताजनक

सोमवारी 28 ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा केरळमधील नीलेश्वरमजवळील एका मंदिरात उत्सवादरम्यान फटाके उडवल्यामुळे झालेल्या अपघातात 150 हून अधिक लोक जखमी झाले. या घटनेत आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, जखमींना कासारगोड, कन्नूर आणि मंगळुरू येथील विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

ही घटना सोमवारी मध्यरात्रीनंतर जुतांबलम वीरारकवू मंदिरात घडली. यावेळी 500 हून अधिक लोक पारंपारिक थ्य्यम उत्सवात सहभागी होण्यासाठी मंदिरात आले होते. यावेळी ही दुर्घटना घडली.

VIDEO | Kerala: Over 150 people were injured, including eight seriously, in a fireworks accident during a temple festival near Neeleswaram, #Kasargod, late on Monday. The injured have been taken to various hospitals in Kasargod, Kannur, and Mangaluru.#KeralaNews #Kerala… pic.twitter.com/jGcrSxi31i

— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2024