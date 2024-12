Kerala Accident : कार-बसची जोरदार धडक; दुर्घटनेत 5 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

केरळच्या अलप्पुझामध्ये सोमवारी रात्री केरळ राज्य रस्ते परिवहन निगमच्या बसचा एका कारसोबत जोरात धडक झाली आहे. या अपघातात कारमधील पाच तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. हे सगळे विद्यार्थी एमबीबीएसचे विद्यार्थी होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही दुर्घटना कलारकोडजवळ रात्री 10 वाजता घडली.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात पोलीस सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, धडकेमुळे कारचे पूर्ण नुकसान झाले असून गाडीचे काच फोडून त्यात बसलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. मृत हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसचे विद्यार्थी होते.

Five first-year medical students were killed after their car collided head-on with a state transport bus in #Kerala’s #Alapuzzha district on Monday night.

The accident took place at around 10 pm in #Kalarcode area amid heavy rain. MVD officials said heavy rain and low visibility… pic.twitter.com/9HMXEx9yJS

— Hate Detector (@HateDetectors) December 3, 2024