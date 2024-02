Budget 2024 LIVE Updates: आयकर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल नाही; किती उत्पन्नावर Tax नाही?

1 Feb 2024, 11:43 वाजता

तंत्रज्ञानाच्या दिशेनं झुलकलेल्या सध्याच्या तरुणाईचा उल्लेख करत हा त्यांच्यासाठी सुवर्णकाळ असणार आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी 50 वर्षांच्या व्याजदरमुक्त कर्ज देण्याची हमी देत 1 लाख रुपयांच्या कॉर्पसला अधोरेखित केलं.

For the youth, FM Sitharaman says, "For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of Rs 1 lakh crore will be established with 50-year interest-free loan provided. It will be for long-term financing or re-financing with low or nil interest rates." pic.twitter.com/Yw9o7B3yoU

— ANI (@ANI) February 1, 2024