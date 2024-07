Hathras Stempade: याला म्हणतात अक्कलशून्य! 121 जण ठार झाल्यावरही भक्त म्हणतो, 'ते विश्वाचे निर्माते, त्यांचा...'

Hathras Stampede: हाथरसमधील चेंगराचेंगरीत 121 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. पण इतकं होऊनही काही भक्त मात्र अद्यापही सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबाची (Narayan Sakar Hari alias Bhole Baba) बाजू मांडत आहेत. यामध्ये त्यांची काहीच चूक नसल्याचं ते म्हणत आहेत. अशाच एका भक्ताचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. यामध्ये तो या दुर्देवी घटनेसाठी भोलेबाबा जबाबदार नसल्याचा दावा करत आहे. तो म्हणतोय की, "जगात जे काही घडत आहे त्यामागे बाबाच आहेत, पण या दुर्घटनेत त्यांची काहीच चूक नाही".

"श्री नारायण हरी बाबा नाहीत, तर विश्वाचे निर्माता आहेत. जगात जे काही घडत आहे त्याच्या मागे तेच आहेत. पण चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत नारायण हरी यांची काहीच चूक नाही," असं भोले बाबाच्या भक्तांपैकी एक असणाऱ्या विक्रम सिंगने सांगितलं आहे.

VIDEO | Hathras Stampede: "He is not 'Baba', he is the creator of this universe 'Shri Narayan Hari'. He is the one behind everything that happens. For yesterday's incident, there is no fault of 'Narayan Hari'," says Vikram Singh, one of the followers of Suraj Pal Singh aka 'Bhole… pic.twitter.com/z6ajE5Lld9

TRENDING NOW news

— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2024