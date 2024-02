Paytmवरील संकट वाढले! शेअर्स 40 टक्क्यांनी कोसळले, कंपनी शोधणार नवा मार्ग

Paytm Shares: ऑनलाइन पेमेंट सर्व्हिस देणारी पेटीएमवर कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर कंपनीच्या संकटात वाढ झाली आहे. पेटीएमच्या बँकिग सेवांवर आरबीआयने बंदी घातल्यानंतर त्याचा परिणाम शेअरवरही होताना दिसत आहे. शेअर बाजार उघडताच कोसळला आहे.

पेटीएमवर आरबीआयने कारवाई केल्यानंतर गुरुवारी म्हणजेच बजेटच्या दिवशीच पॅरेंट कंपनी one97 communication च्या शेअरवरती थेट परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. स्टॉक मार्केट सुरू होताच पेटीएमचे शेअर कोसळले आहेत. गुरुवारी कंपनीचे शेअर्स 20 टक्के घसरणीसह लोअर सर्किटला धडकले आहेत. पेटीएम शेअर्सची पडझड इतक्यात थांबणार नाही, असी शक्यता अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. पेटीएमचा शेअर 609 रुपयांवर येऊन थांबला आहे. शेअरमध्ये झालेल्या पडझडीनंतर कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायजेशन (Paytm Mcap) मध्ये घसरण होऊन 38670 कोटींवर पोहोचला आहे.

गुरुवारी 20 टक्क्यांपर्यंत शेअर्स कोसळल्यानंतर आज शुक्रवारीही शेअर्समध्ये मोठी पडझड झाली आहे. शेअर बाजार सुरू होताच पेटीएमचे शेअर्स 20 टक्क्याने कोसळले त्याचबरोबर शेअरची किंमत 121 रुपयांनी कमी होऊन थेट 487.20 रुपये झाली आहे. त्याच बोरबर कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायजेशन कमी होऊन 30940 रुपये आहे.

दरम्यान, पेटीएम पेमेंट्सवर बँकेने आरबीआयवर कारवाई केल्यानंतर पॅरेंट कंपनीने वन 97 कम्युनिकेशन आता दुसरे पर्याय शोधत आहेत. कंपनीने याबाबत एक स्टेटमेंटही जारी केले आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँक आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करुन वेगाने काम करत आहेत. पेमेंट कंपनी असल्याकारणाने ओसीएल फक्त पेटीएम पेमेंट बँकच नाही तर इतर बँकांसोबतही काम करत आहे. या प्रक्रियेला अधिक गती देत आहोत. त्यामुळं भविष्यात पेटीएम पेमेंट्स बँकच नाही तर इतर बँकांसोबतही काम करण्याची शक्यता आहे.

To every Paytmer,

Your favourite app is working, will keep working beyond 29 February as usual.

I with every Paytm team member salute you for your relentless support. For every challenge, there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full…

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) February 2, 2024