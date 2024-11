'समोरुन आला आणि माझ्या...', 10 वर्षाच्या मुलाकडून तरुणीचा लैंगिक छळ, सांगितला सगळा घटनाक्रम, लोक म्हणाले 'लहान आहे, सोडून द्या'

बंगळुरुमध्ये 10 वर्षाच्या मुलाने सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरशी छेडछाड केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री कामावरुन घऱी परतत असताना आपली छेड काढण्यात आल्याचा दावा तरुणीने केला आहे. नेहा बिसवाल असं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचं नाव आहे. तिने व्हिडीओ शेअर केला असून, यामध्ये संपूर्ण घटनेची माहिती सांगितली आहे. तिने दावा केला की ती BTM लेआऊटच्या रस्त्यावरून चालत होती आणि व्हिडीओ रेकॉर्ड करत होती. यावेळी सायकलवरून जाणारा एक मुलगा विरुद्ध दिशेने आला आणि तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. बंगळुरू पोलिसांनी व्हिडिओची स्वत:हून दखल घेतली असून या घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

नेहा बिसवाल तिथे भाड्याच्या घऱात राहत असून, या घटनेमुळे मानसिक धक्का बसला असल्याचं सांगितलं आहे. "माझ्यासोबत असं कधीच घडलेलं नाही. मला फार वाईट वाटत आहे. मी चालत असताना व्हिडीओ रेकॉर्ड करत होती. यावेळी हा मुलगा मी जाणाऱ्या दिशेला सायकल चालवत होता. मला पाहिल्यानंतर त्याने यु-टर्न घेतला आणि माझ्या दिशेने येण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने मला चिडवलं, मी बोलते तसं बोलून दाखवलं आणि नंतर विनयभंग केला," असा दावा तिने केला आहे.

यानंतर मुलाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण तरुणीने आरडाओरड केल्याने तेथील स्थानिकांनी त्याला पकडलं. यादरम्यान अनेकांनी तरुणीला मुलगा लहान असून त्याने जाणुनबुजून केलं नसावं असं सांगत त्याला सोडून देण्याचा सल्ला दिला.

An Instagram user, @nehabiswal120, has reported facing sexual harassment in BTM Layout, Bengaluru. She claims that while she was walking down the street, a boy on a bicycle approached her, greeted her with a "hi," and then inappropriately touched her before quickly fleeing the… pic.twitter.com/R6qXDnVUc8

