ऊन सहन होईना म्हणून लेकरु पार्किंगमध्ये जाऊन झोपलं, गाढ झोपेत असतानाच SUV आली अन् पुढच्या क्षणी....

Viral Video: गरिबीतला संघर्ष अनेकदा जीवावर बेततो. डोक्यावर छत नसल्याने अनेक लोक जीव मुळीत घेऊन रस्त्यावर झोपत असतात. सध्याच्या गर्मीत तर त्यांना रस्त्यांवर झोपणंही असह्य होत आहे. यासाठीच मग झाडं किंवा एखाद्या इमारतीच्या आडोशाला सावलीचा आधार घेतला जातो. दरम्यान, हैदराबादमध्ये (Hyderabad) ऊन सहन होत नसल्याने एका इमारतीच्या पार्किंगमध्ये झोपणं चिमुरडीच्या जीवावर बेतलं आहे. पार्किंगमध्ये झोपलेली असताना SUV अंगावरुन गेल्याने तीन वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे.

बाहेर असह्य ऊन असल्याने तीन वर्षांची चिमुरडी एका इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये झोपली होती. यादरम्यान, इमारतीत पार्किंगसाठी आलेली एसयुव्ही अंगावरुन गेल्याने चिमुरडीचा जागीच मृत्यू झाला. ही सर्व घटना इमारतीच्या सीसीटीव्हीत (CCTV) कैद झाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 22 वर्षीय महिलेने याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. कविता असं या महिलेचं नाव असून कर्नाटकच्या गुलबर्गा येथील शाबाद मंडलची रहिवासी आहे. गुरुवारी रात्री 10 वाजता तिने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

#Hyderabad: In a tragedy incident reported in Hayat Nagar RTC Colony, a 2 year old died after a car ran over it.

The mother works at a construction site and left the baby Lakshmi,in a nearby parking area. Unfortunately, a car ran over the baby, resulting in the child's death. pic.twitter.com/kq4eJ2mVie

— NewsMeter (@NewsMeter_In) May 24, 2023