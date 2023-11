'माझ्यासोबत चल', प्रभादेवी स्थानकावर सर्वांसमोर महिलेशी छेडछाड; रेल्वेने दिलं उत्तर

मुंबईतील प्रभादेवी रेल्वे स्थानकावर एका महिलेची छेड काढण्यात आली. स्थानकावर गर्दी असतानाच व्यक्तीने महिलेचा हात पकडला. पीडित महिला बेंचवर बसलेली असताना आरोपी तिच्या शेजारी बसला होता. यावेळी त्याने आक्षेपार्ह कमेंट्स करत तिचा हात ओढला. यानंतर त्याने तिला माझ्यासोबत चल असं म्हटलं. एका दक्ष नागरिकाने हा सगळा प्रकार एक्सवर शेअर केला आहे. यानंतर रेल्वेनेही या पोस्टवर उत्तर दिलं आहे.

आरोपीच्या या कृत्यामुळे महिला घाबरली आणि ती बेंचवरुन उठून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसली. यानंतरही आरोपी तिच्यावर कमेंट करत होता. यावेळी त्याने तिला म्हटलं की, "नंतर तू बोलू नकोस".

यानंतर नागरिकाने त्या महिलेला तुम्ही त्याला ओळखता का अशी विचारणा केली. यावर तिने आपण त्याला ओळखत नाही असं सांगितलं. रात्री 9.15 वाजता हा सगळा प्रकार घडला. महिला प्रभादेवी स्थानकावर विरारच्या दिशेला असणाऱ्या बेंचवर बसली होती.

Today this creep at Prabhadevi railway station pulled a woman's hand sitting on a bench and said "come with me." The woman was scared and got off the bench. When I enquired with her if she knows her or not, she said no.

The man pointed at her and said "Baad Mei bolna mat tu" sat… pic.twitter.com/OhhKQ1QtOd

