Covid च्या नव्या व्हेरिएंटचा सुपर स्प्रेडर बनतोय महाराष्ट्र? व्हेंटिलेटर-ऑक्सिजन सिलिंडर तयार ठेवण्याचे आदेश

भारतात 24 डिसेंबर रोजी कोरोना 656 चे नवे रुग्ण सापडले आहेत. देशातील ऍक्टिव रुग्णांची संख्या वाढून 3742 पर्यंत पोहोचले आहेत. केरळमध्ये सर्वात जास्त 128 रुग्ण सापडले आहेत. राज्यात ऍक्टिव रुग्ण 3000 रुग्ण झाले आहेत. तर महाराष्ट्रात 50 रुग्ण कोरोनाचे सापडले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्रात जे नवे रुग्ण सापडले आहेत ज्यामध्ये जवळपास 5 पैकी 1 रुग्ण नव्या व्हेरिएंट JN.1 चे आहे. अशावेळी महाराष्ट्र Covid च्या नव्या व्हेरिएंटचे सुपर स्प्रेडर तर ठरत नाही ना?

JN.1 चे व्हेरिएंटच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्रात अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. सरकारने आरोग्य अधिकाऱ्यांना सरकारी रुग्णालयात व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर आणि अन्य आवश्यक उपकरणांची सुविधा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर WHO ने कोरोना संक्रमित देशांना सर्विलांस वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी 23 डिसेंबर रोजी भारतात कोरोनाचे 752 नवीन रुग्ण आढळले होते. 21 मे नंतर देशातील ही सर्वाधिक प्रकरणे होती. भारतातील वाढत्या कोरोना प्रकरणामागे JN.1 प्रकार हे मुख्य कारण मानले जाते. केरळमध्ये JN.1 प्रकाराचे पहिले प्रकरण आढळून आले. केंद्र सरकारने राज्यांना व्हायरसच्या प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी सर्व नमुने पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

#WATCH | On Covid-19 new variant Jn.1, Dr NK Arora, Chairman, INSACOG says, " Within India...from October last week and then till now in last 8 weeks, we have seen 22 cases...there is no evidence that it is spreading very rapidly...Jn.1 is less than 1% of all the isolates so far.… pic.twitter.com/fPyLgoPJrQ

