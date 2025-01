VIDEO: नाशिकमध्ये मध्यरात्री पोलिसांकडून गांजा तस्कराचा पाठलाग, एका कारच्या मागे धावत होत्या 8 CR व्हॅन्स; डिक्की उघडली असता....

नाशिक पोलिसांनी अगदी सिनेस्टाईल कारवाई केली आहे. या कारवाईत लाखो रुपयांचा गांजा हस्तगत करण्यात आला आहे. नाशिक शहरातील रस्त्यांवर मध्यरात्री हा थरार सुरु होता. स्टॉप अँड सर्च कारवाईत गांजा तस्कर पोलिसांना हुलकावणी देत फरार झाला होता. पोलिसांच्या एका पथकाने सिनेस्टाईल पाठलाग सुरू केला होता. पाठलाग सुरू झाल्यानंतर नाशिक शहरातील इतर पोलिसांची तब्बल 5 ते 6 वाहनं मदतीला धावली.

या सगळ्या वाहनांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करत गांजा तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या. गांजा तस्करी करणाऱ्या संशयताचा पाठलाग करतानाचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक पोलीस उपायुक्त किरण कुमार चव्हाण आणि नाशिक पोलिसांच्या धाडसी कारवाईचं स्वागत केलं आहे.

एकूण 8 कंट्रोल रुम मोबाईल व्हॅन्स तब्बल तासभर एखाद्या चित्रपटातील सीनप्रमाणे ड्रग्ज तस्करांचा पाठलाग करत होते. यावेळी 28 किलो गांजा जप्त करण्यात आला. मंगळवारी मध्यरात्री 2 वाजता MH02 क्रमांकाने नोंदणी असणाऱ्या कारने आडगाव येथे स्टॉपवर न थांबता जाण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर नाशिक पोलिसांनी अलर्ट पाठवून गाडीचा पाठलाग सुरु केला.

High-Speed Chase in Nashik

7th Jan 2025

Between 2 AM & 3 AM | 1 Hour (Approx)

Our CR Mobiles on Chase: 8

A red MH 02 registered car in transit from Dhule to Navi Mumbai tried to breach our daily Adgaon Stop & Search Checkpoint.

