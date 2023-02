Pune Bypoll Election LIVE : चिंचवड पोटनिवडणुकीत मतदानाचा टक्का घसरला

26 Feb 2023, 13:05 वाजता

Pune Bypolls LIVE : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहेत. त्यांनी ट्वीट करुन मतदानासाठी घराबाहेर पडा असं म्हटलं आहे.

Dear Kasba and Chinchwad residents,

If you have already voted by now, it’s great !

But others, please do go and vote asap.

Your one vote is powerful enough to affect lakhs of lives.

Please take your family, friends, relatives, colleagues too for voting.#byelection2023 #Pune pic.twitter.com/bacZCf0ypI

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 26, 2023