मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपलं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेताना सरकारला 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे. मराठा समाजाला 2 जानेवारीपर्यंत सरसकट टिकणारे आरक्षण न दिल्यास मराठे मुंबईत धडकतील असा इशारा देण्यात आला आहे. यानंतर महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडवर आल्याचं दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी कुणबी नोंदी महाराष्ट्रभर शोधण्याचे आदेश दिले आहेत.

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. तसंच या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

"मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला आहे. दोन निवृत्त न्यायाधीशांना पाठवण्यात आलं होतं. त्यांनी मनोज जरांगेंना मराठा आरक्षण कायदेशीर चौकटीत कसं टिकेल, तसंच कुणबी नोंदीसंबंधी माहिती दिली. त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देत उपोषण मागे घेतलं. त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. आज मी मुख्य सचिवांपासून संबंधित विभागांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्याप्रमाणे मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात जस्टीस शिंदे कमिटीने कुणबी प्रमाणपत्रं दिली आहेत तसंच काम राज्यभरात झालं पाहिजे असं सांगितलं आहे," अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

#WATCH | Mumbai: On the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "The intentions of the govt are clear that the Maratha community should get justice...When Devendra Fadnavis was the CM, the reservation was given and was confirmed in the High Court but… pic.twitter.com/Z5As06cVUz

