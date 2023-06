Mira Road Murder: "सरस्वतीने आम्हाला सांगितलं होतं की, तो काका...", अनाथाश्रमातील कर्मचाऱ्याचा धक्कादायक खुलासा

Mira Road Murder: महाराष्ट्र सध्या एका हत्याकांडाने हादरला आहे. मिरा रोडमध्ये 56 वर्षीय मनोज साने (Manoj Sane) याने आपल्या लिव्ह-इन पार्टनर सरस्वती वैद्यची (Saraswati Vaidya) हत्या केल्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे केले. बुधवारी संध्याकाळी मिरा रोडच्या इमारतीमधील सातव्या मजल्यावर सरस्वती वैद्य यांचा अत्यंत वाईट अवस्थेत मृतदेह आढळला. आरोपीने मृतदेहाचे काही तुकडे बादलीत भरुन ठेवले होते. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ माजली असून अनेकांना श्रद्धा वालकर प्रकरणाची आठवण झाली आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने मृतदेहाचे काही तुकडे मिक्सरमध्ये वाटले तसंच काही तुकडे कुकरमध्ये शिजवले होते. सरस्वती वैद्य अनाथ होती. अहमदनगरमधील जानकीबाई आपटे बालिकाश्रम या अनाथाश्रमात त्यांचा सांभाळ झाला होता. येथील एका कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सरस्वतीने त्यांना मनोज साने आपला काका असल्याचं सांगितलं होतं.

"तिने आम्हाला माझा काका मुंबईत राहत असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच आपण त्याच्यासोबत राहत असल्याची माहिती दिली होती. काका कपड्यांचा व्यापारी असून फार श्रीमंत आहे असं ती म्हणाली होती," असं अनु साळवे यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितलं आहे.

सरस्वतीने दोन वर्षांपूर्वी अनाथाश्रमाला शेवटची भेट दिली होती. मात्र यावेळी ती फार दु:खी दिसत होती असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

#WATCH | Maharashtra | 32-year-old woman killed by 56-year-old live-in partner | As per Police, the accused Manoj Sahni killed Saraswati Vaidya 3-4 days back and after that, he purchased a tree-cutter to chop her into pieces. Police say that the accused boiled pieces of her body… pic.twitter.com/ilFUfWVOLY

— ANI (@ANI) June 8, 2023