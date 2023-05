Akola : इन्स्टाग्राम पोस्टने घेतला एकाचा बळी; अकोल्यात दोन गटांमध्ये तुफान दगडफेक

Akola Dispute : अकोला (Akola News) शहरातील हरिहरपेठमध्ये मध्यरात्री दोन गटांमध्ये तुफान राडा झाला आहे. यामध्ये अनेक वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली आहे. तर मोठ्याप्रमाणत दगडफेक (stone pelting) देखील करण्यात आली आहे. या दंगलीत दोन्ही गटांमधील 10 जण जखमी झाले आहेत. तसेच दोन पोलीसही जखमी झाले आहे. दंगलखोरांनी पोलीस ठाण्याबाहेरही दगडफेक केल्याचं म्हटलं जात आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे संपूर्ण गोंधळ झाल्याचे म्हटलं जात आहे. एका वादग्रस्त पोस्टवरून झालेल्या गदारोळात दोन गटात जोरदार दगडफेक झाली. यानंतर पोलिसांनी (Akola Police) 26 आरोपींना ताब्यात घेऊन अकोला शहरातील अनेक भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

शनिवारी रात्री एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे या वादाची ठिणगी पडली. पोस्टवरुन पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेलेला जमाव हिंसक झाला आणि तोडफोड सुरू केली. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूचा जमाव आल्याने प्रचंड प्रमाणात दगडफेक सुरु झाली. रात्री उशिरा पर्यंत पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत अनेक भागात कलम 144 लागू केले आहे.

अकोल्यात दोन गटामध्ये झालेल्या वादावर पोलिसांनी सध्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले असून शहरातील रामदास पेठ, सिटी कोतवाली, डाबकी रोड, आणि जुने शहर भागात संचारबंदी लावण्यात आली आहे. या दंगलीत सुमारे दहा जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दंगलखोरांची धरपकड केली असून आतापर्यंत 26 जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

#WATCH | Maharashtra: Section 144 imposed in Akola following a violent clash between two groups over a minor dispute in the Old City police station area of Akola yesterday; morning visuals from the spot

