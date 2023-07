अजित पवार गटाने 24 तासांत 2-2 वेळा का घेतली पवारांची भेट; पटेलांनी सांगितले खरे कारण!

NCP Crisis: राष्ट्रवादीत बंड पुकारुन सत्तेत सहभागी झालेले अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज पुन्हा एकदा शरद पवारांची (Sharad Pawar) भेट घेतली. अजित पवार यांच्यासह प्रफुल्ल पटेलही भेटीसाठी दाखल झाले होते. जवळपास एक तास त्यांनी शरद पवारांशी चर्चा केली. प्रफुल्ल पटेल यांनी भेटीनंतर आजही आशीर्वाद घेण्यासाठी आलो होतो अशी माहिती दिली. तसंच पुन्हा एकदा पक्ष एकसंघ राहावा यासाठी योग्य विचार करा अशी विनंती केल्याचं सांगितलं.

शरद पवारांची भेट घेतल्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी काल भेट घेतली तेव्हा फक्त मंत्री उपस्थित होते, पण आज सर्व आमदारांसह आशीर्वाद घ्यायला आलो होतो अशी माहिती दिली. तसंच शरद पवारांनी आपलं म्हणणं ऐकून घेतल्याचं सांगितलं.

प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, "काल फक्त मंत्री भेटीसाठी आले होते. अजित पवार आणि विधीमंडळाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शरद पवारांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी, भेटण्यासाठी आलो होतो. काल रविवार असल्याने आमदार आपापल्या मतदारसंघात होते. आज विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरु झाल्याने बऱ्यापेकी आमदार हजर होते. त्यामुळे सर्व आमदार शरद पवारांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी दाखल झालो होतो".

Today, Ajit Pawar, Sunil Tatkare and I met Sharad Pawar at YB Chavan Centre. We again requested him to keep NCP united, and he listened to us but did not say anything on it: Praful Patel in Mumbai pic.twitter.com/AjFXKjGinK

— ANI (@ANI) July 17, 2023