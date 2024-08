'पुन्हा राज ठाकरेंच्या वाट्याला गेलात तर...', अविनाश जाधवांचा ठाकरे गटाला थेट इशारा

Thane MNS Rada: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 2 महत्वाचे पक्ष आमनेसामने येताना दिसताय. राज ठाकरेंच्या मराठवाडा दौऱ्यावेळी ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालण्यचा प्रयत्न केला. राज ठाकरेंच्या ताफ्यावर सुपाऱ्या फेकण्यात आल्या. यानंतर राज्यभरातील मनसैनिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. राज ठाकरेंनीदेखील या प्रकारानंतर संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या ठाण्यातील मेळाव्यात याला जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न मनसैनिकांनी केला. यामुळे ठाण्यात मोठा राडा पाहायला मिळाला. या सर्व प्रकारानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी ठाकरे गटाला थेट इशारा दिलाय. राज ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर असताना त्यांच्या ताफ्यावर ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी सुपाऱ्या फेकल्या होत्या. याचा प्रचंड राग मनसैनिकांच्या मनात होता. दरम्यान माझ्या नादी लागू नका. तुमच्याकडे प्रस्थापित आहेत, माझ्याकडे विस्थापित आहेत. माझं मोहोळ उठलं तर सभाही होऊ देणार नाहीत, असा इशारा राज ठाकरेंनी ठाकरे गटाला दिला होता. यानंतर मनसे कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक झाले. ठाण्यात ठाकरेंच्या मेळाव्यातील संधीचा त्यांनी फायदा घेतला. रात्री साडे आठच्या सुमारास उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि महत्वाचे नेते रंगायतन सभागृहाच्या दिशेने चालले होते. त्यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या ताफ्यासमोर बांगड्या, नारळ, टोमॅटो फेकले.

VIDEO | Here's what Maharashtra Navnirman Sena leader Avinash Jadhav said on attack by MNS workers on Shiv Sena (UBT) president Uddhav Thackeray's convoy in Thane earlier today.

"Several Shiv Sena (UBT) leaders tried to stage a protest in front of Raj Thackeray's convoy… pic.twitter.com/gqHi5Frj9r

— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2024