'मुंबई आता जुनी झाली, तुमचं बॉलिवूड हैदराबादला शिफ्ट होईल,' रणबीर कपूरसमोरच नेत्याचं विधान

भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) नेते चमकुरा मल्ला रेड्डी यांनी पुढील पाच वर्षात तेलुगू चित्रपटसृष्टी हॉलिवूड आणि बॉलिवूडवर राज्य करेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरला तू लवकरच हैदराबादला स्थलांतर करशील असंही सांगितलं. 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी हैदराबादमध्ये निर्मात्यांनी एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमात चमकुरा मल्ला रेड्डी यांनी हे विधान केलं.

'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून हैदराबादमध्ये प्रमोशनसाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात चित्रपटात मुख्य भूमिकेत असणारे रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर आणि रश्मिका मंदाना उपस्थित होते. याशिवाय दाक्षिणात्य सुपरस्टार महेश बाबू आणि दिग्दर्शक राजामौली यांनीही हजेरी लावली.

बीआरएस नेते चमकुरा मल्ला रेड्डी यावेळी म्हणाले की, "रणबीर कपूर तू ऐक...पुढील 5 वर्षात तेलुगू लोक हॉलिवूड आणि बॉलिवूडवर राज्य करतील. तूदेखील लवकरच हैदराबादला शिफ्ट होशील. याचं कारण मुंबई आता जुनी झाली आहे. बंगळुरुत नुसती वाहतूक कोंडी होत असते. आता फक्त हैदराबाद भारतावर राज्य करणार".

I’m a HUGE fan of Ranbir Kapoor & he is the BEST Actor in India - Superstar #MaheshBabu pic.twitter.com/pkGsAC46G5

"राजामौली, राजू हे फार हुशाल लोक आहेत. आता संदीप रे्डीही आला आहे. आमचं हैदराबाद सर्वात वरती आहे. तेलुगू लोक फार हुशार आहेत. आमची हिरोईन रश्मिका पाहा किती हुशार आहे. आमच्या 'पुष्पा' चित्रपटाने खळबळ माजवली होती. तुमचा अ‍ॅनिमल चित्रपटही 500 कोटींची कमाई करेल," असं चमकुरा मल्ला रेड्डी म्हणाले.

You were the first Superstar #MaheshBabu I ever met, I remember messaging him after watching Okkadu and he replied, and I cant thank you enough for Supporting sir, Jai Babu Jai Babu - Ranbir Kapoor#AnimalPreReleaseEvent pic.twitter.com/DB6UQHCvDp

