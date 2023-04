Traffic Police Video : वाहतूक पोलिसाला कारच्या बोनेटवरुन फरफटत नेलं, मुंबईसह दोन शहरातील धक्कादायक घटना CCTV मध्ये कैद

Traffic Police Video : सोशल मीडियावर अनेक थरकाप आणि धक्कादायक व्हिडीओ आपली झोप उडवतात. त्यातील काही व्हिडीओ हे अपघाताचे असतात तर गुन्हेगारी जगतातील असतात. शनिवारी रात्री माफिया डॉन अतिक अहमद (Atiq Ahmed) आणि त्याचा भाऊ अशरफ (Ashraf Ahmed) यांची गोळ्या झाडून हत्या करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (UP Crime News) पोलिसांवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. (Latest Marathi News)

तरदुसरीकडे कर्तव्य बजावण्यासाठी आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता त्या तिघांनी केलं त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वाहनचालकांनी नियमाचं उल्लंघन केलं आणि वाहतूक पोलिसांपासून वाचण्यासाठी कारचालकाने जे कृत्य केलं ते सीसीटीव्हीत (#CCTV) कैद झालं आहे. मुंबईसह दोन शहरात या घटनेचे थरकाप उडणारे व्हिडीओ समोर आले आहेत.

पहिली घटना मुंबईतील नवी मुंबईमधील आहे. अंमली पदार्थ आणि स्फोटके असल्याच्या संशयावरुन या वाहतूक पोलिसानं कारला थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण कारचालकाने गाडी न थांबता गाडी पोलिसाच्या अंगावर घातली. कारला थांबविण्यासाठी जाब पोलिसाने त्या बोनेटला धरुन ठेवलं तरी चालक थांबला नाही.

या कारचालकाने भर दिवसा पोलिसाला कारच्या बोनेटवरुन 10 ते 12 किलोमीटर फरफटत नेले. नवी मुंबईतच्या पाम बीच रोडवर हा सगळा थरार पाहायला मिळाला. पोलिसांनी या कारचालकाचा पाठलाग केल्यानंतर वाहतूक पोलिसाची सुटका झाली. हा व्हिडीओ ट्वीटरवर @Satish_Daud या अकाऊंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे.

दुसरा अंगावर काटा आणणारा व्हिडीओ पंजाबच्या लुधियानामधील. इथेही एका कारचालकाने वाहतूक पोलिसाला उडवत बोनेटवरुन फरफटत नेलं. हरदिप सिंघ असं पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. हा व्हिडीओ ट्वीटरवर @NikhilCh_ या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे.

Punjab traffic police cop on duty at Mata Rani Chowk in #Ludhiana was dragged by a car rider by sitting on the bonnet of the vehicle. Police seized the vehicle and search is on for the accused. pic.twitter.com/7KX6mq4TwZ

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) April 14, 2023