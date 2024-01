मीरा रोडमध्ये पोलिसांची घरात घुसून कारवाई? 'तो' Video खरा की खोटा? समोर आलं सत्य

Mira Road Viral Video : मीरा रोडमध्ये राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यादरम्यान झालेल्या घटनेचे पडसाद गेल्या काही दिवसांपासून उमटत आहेत. 22 जानेवारीला, अयोध्येतील रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी मीरा रोडमध्ये मिरवणूक काढण्यात आली होती. यावेळी काही कारणावरून स्थानिक लोक आणि मिरवणुकीत सहभागी लोकांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. या घटनेचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत तोडफोड करणाऱ्यांना अटक केली आहे. मात्र या अटकेचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला जात आहे. पण या व्हिडीओबाबत आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

मीरा रोडवरील हिंसाचारासंबधित एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये पोलीस काही लोकांना अटक करताना दिसत आहेत. मीरा रोड अशा हॅशटॅगसह व्हिडिओ शेअर करून, काही नेटकरी दावा करत आहेत की पोलिसांनी हिंसाचारानंतर आरोपींना अटक केली. ही कारवाई 22 जानेवारीला ज्या व्यक्तींनी रस्त्यावरील गाड्यांवर आणि नागरिकांवर हल्ला केला त्यांच्यावर करण्यात आली आहे, अशा प्रकारचे कॅप्शन लिहून व्हिडीओ शेअर केले जात आहेत. मात्र आता याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

मीरा रोडच्या घटनेनंतर एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, खाकी गणवेश घातलेले काही लोक घरात घुसून लोकांना अटक करत आहेत. लाठीचार्ज करत आहेत आणि त्यांना घेऊन जात आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करणारे लोक ही कारवाई मीरा रोडमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात केलेली कारवाई असल्याचे म्हणत आहेत. मुंबई पोलीस दंगलखोरांना बेदम मारहाण करत असल्याचे व्हायरल व्हिडीओमध्ये म्हटलं आहे.

Those who attacked Ram Yatra on 22nd in Mira Nair area of Mumbai were picked up from their home today.

Much respect! Now there is a reward for breaking the backyard!

#planecrash #ICCAwards #MiraRoad #TejRan #AusOpen #INDvENG

#Saipallavi #हेमंता_की_ले_ली #MiraRoadRiots pic.twitter.com/PSncOmP9bm

— Lokesh Yadav (@Lokeshy49599209) January 24, 2024