Mumbai Crime: भाईचा बड्डे.... महागात पडला, डिजेच्या बिलामुळे झालेला वाद Birthday Boy च्या जीवावर बेतला

Crime News in Mumbai: वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन ( Birthday Celebration) करणे एका तरुणाच्या जिवावर उठलं आहे. मुंबईत (Mumbai News) एका 20 वर्षीय तरुणाची त्याच्या जवळच्याच मित्रांनी हत्या केली आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने झालेल्या पार्टीनंतर बिल भरण्यावरुन झालेल्या वादातून तरुणाचा जीव गेला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी (Mumbai Police) चारही आरोपींना अटक केली आहे. यातील दोन अल्पवयीन असून त्यापैकी दोघांना तुरुंगात तर उर्वरित दोन अल्पवयीन मुलांना बालगृहात पाठवण्यात आले आहे. या तरुणाचं वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन अखेरचं ठरलं आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

गोवंडीतल्या शिवाजीनगर परिसरात हा सर्व धक्कादायक प्रकार घडला आहे. तरुणाच्या वाढदिवशी चार मित्रांनी मिळून त्याची हत्या केली. वाढदिवसाच्या पार्टीत खर्च झालेल्या पैशावरून साबीर नावाच्या तरुणाचा आणि त्याच्या चार मित्रांमध्ये वाद झाला. प्रकरण इतकं वाढलं की त्याच्या मित्रांनी साबीरची हत्या केली. गेल्या आठवड्यात ही घटना घडल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी चारही आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यापैकी शाहरुख आणि निशार या दोन आरोपी तरुणांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

A 20-year-old youth named Sabir was allegedly murdered by four of his friends, two of whom were minors, following a dispute over sharing the food bill during Sabir's birthday party. The police arrested all four accused. Two accused- Shahrukh and Nishar were sent to jail and two…

