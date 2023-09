Video : मुंबई लोकलमध्ये 'थप्पड युद्ध'! महिलांनी एकमेकींच्या वेण्या ओढत धावत्या ट्रेनमध्ये केला तुफान राडा

Mumbai Local Train Video Viral : मुंबई लोकल ट्रेन ही मुंबईकरांची श्वास आहे. तिच्याशिवाय जगणं मुंबईकर विचार करु शकतं नाही. मुंबई आणि उपनगरात प्रवास करण्यासाठी हे सर्वात जलद, स्वस्त आणि उपयुक्त असं साधन आहे. त्यामुळे कायम मुंबई लोकल ट्रेन प्रवाशांनी खचाखच भरलेली असते. मुंबई लोकल ट्रेनचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पाहिला मिळतात. त्यांचा जीवघेणा प्रवास असो किंवा या लोकल ट्रेनमधील त्यांची दुनिया असो. (Mumbai Local Train ladies figh Video Viral Social Media Trending News)

पण या लोकल ट्रेनमधील महिला डब्ब्यातील एक घटना वारंवार होता ना दिसते ती म्हणजे या डब्ब्यात होणारी महिलांची हाणामारी...कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून महिलांमध्ये वादविवाद होतात. काही वेळा हे वाद एवढे वाढतात की, त्यांच्यामध्ये हातापायी होते. सध्या सोशल मीडियावर असाच मारामारीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये धावत्या ट्रेनमध्ये महिलांनी महिला डब्बाला कुस्तीचा आखाडा केला आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये शाब्दिक बाचाबाची अखेर थप्पड युद्धावर जाते.पहिल्या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता एका काकूने रागाच्या भरात महिलेच्या कानाखाली मारली आहे. पण काकूच्या वयाचा विचार करु ती महिला आपल्या जागेवर शांतपणे बसते. पण ती काकू तिला खरंखोट ऐकवतं. त्या दोघींची बाचाबाची डब्यातील इतर महिला पाहत असतात.

Slap War 2

Frustrations at the end of a tiring day seems to be "settled" by a Slap inside #MumbaiLocal trains..

Or is it the fight for the fourth seat.

And that threating attitude of the lady....saying "nikal ke phenk dengi" & dare come in between..

Struggles inside Ladies… pic.twitter.com/uXeVGC40Fk

— मुंबई Matters (@mumbaimatterz) September 25, 2023