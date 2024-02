मुंबईकरांनी लांब उडी मारायची का? गोखले पुलाला जोडणाऱ्या बर्फीवाला पुलामध्ये सहा फुटांचे अंतर

Gokhale Bridge : मुंबईच्या बहुप्रतिक्षित गोखले पुलाचा एक भाग नुकताच सुरु करण्यात आला आहे. पश्चिम उपनगरातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेल्या गोखले पुलाचा काही भाग सोमवारी संध्याकाळी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र आता या पुलावरुन मोठा वाद सुरु झाला आहे. गोखले पूल खुला केल्यानंतरही अंधेरी पश्चिम येथील गोखले पुलाच्या सीडी बर्फीवाला पुलाचे मोजमाप न केल्याने महापालिकेला सोशल मीडियावर नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे.

सोशल मीडियावर गोखले पुलाचे फोटो आता व्हायरल होत आहे. नवा कोरा गोखले बर्फीवाला पुलाला जोडताना उंचीचा मोठा फरक असल्याचे समोर आलं आहे. या पुलामध्ये तब्बल सहा फूटांचे अंतर शिल्लक आहे. या मोठ्या निष्काळजीपणाबद्दल मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. आधीच विलंबाने बांधलेल्या या अर्ध्या पुलाचे उद्घाटनही मंत्र्यांनी निर्लज्जपणे केल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या गोखले पुलाचा काही भाग बर्फीवाला पुलाला जोडण्यात येणार होता. मात्र पुलामधील उंची जास्त असल्याने तो जोडण्यात आला नाही. मात्र 26 फेब्रुवारीलाच या पुलाचे उद्धघाटन करण्यात आलं. तसेच स्थानिक आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे सेवांमध्ये अडथळा न आणता हा पूल देशातील सर्वात वर्दळीच्या रेल्वे मार्गावर बांधण्यात आला असून देशातील अशा प्रकारचा हा पहिलाच पूल असल्याचा दावा शिंदे सरकारने केला. तसेच यावेळी अभियंत्यांचेही कौतुक करण्यात आलं.

मात्र ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत पोस्ट करत महापालिका आणि सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'होय! केवळ भारतातीलच नाही, तर जोडताना 6 फूट उंचीचा फरक असणारा हा जगातील पहिलाच पूल असेल! महापालिकेचे आयुक्त आणि रेल्वे मंत्री यांना तात्काळ निलंबित करून या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्यात यावी,' असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

Shocking what the @mybmc under the BJP sponsored khoke sarkar and the corrupt administrator has fallen to.

Yes truly first in India, probably the world that the 2 bridges that were to be joined have a difference of 6 ft in height between the 2!

The guardian ministers have… https://t.co/o7rChOLvQW

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 27, 2024