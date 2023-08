Mumbai News : पोलीस म्हटलं अनेकांना त्यांना मदत करण्यासाठी कचरतात. मात्र पोलीस हे आपल्या जीवाची पर्वा न करता नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव कार्यरत असतात. अनेकदा त्याचा प्रत्यय देखील येतो. असाच काहीसा प्रकार मुंबईत (Mumbai) देखील पाहायला मिळाला आहे. अपघातात जखमी झालेल्या वृद्ध महिलेला वाचवण्यासाठी अ‍ॅम्ब्युलन्सची वाट न पाहता पोलीस हवालदाराने (Mumbai Police) स्वतःच तिला रुग्णालयात पोहचवलं आहे. पोलीस हवालदाराच्या या कृतीचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे. मुंबई पोलिसांनीही ट्वीट करुन याबाबतची माहिती दिली आहे.

मुंबई पोलिसांनी ट्वीट करत हवालदार संदीप वाकचौरे यांचा फोटो शेअर केला आहे जे जखमी महिलेला रुग्णालयात घेऊन जाताना दिसत आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलिसांची वर्दीतली माणुसकी पुन्हा एकदा दिसून आली आहे.

नेमकं काय घडलं?

बुधवारी रात्री एक 62 वर्षीय वृद्ध महिला आपल्या पतीला भेटण्यासाठी जात होती. त्यावेळी रस्ता ओलांडत असताना तिला दुचाकीने जोरदार धडक दिली. लोकमान्य टिळक रोड येथे दुचाकीने वृद्ध महिलेला धडक दिली होता. या अपघातात वृद्ध महिली जखमी झाली होती. हे पाहून पोलीस हवालदार संदीप वाकचौरे तातडीने तिच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी रुग्णवाहिकेची वाट न पाहता तिला जवळच्या जी.टी. रुग्णालयात नेले. संदीप वाकचौरे यांनी तात्काळ महिलेला रुग्णालयात दाखल केल्याने तिला जास्त कोणतीही दुखापत झालेली नाही. तसेच या वृद्ध महिलेचा जीव वाचला आहे.

मुंबई पोलिसांनी केले ट्वीट

"नेहमी ड्युटीवर! 16 ऑगस्ट रोजी पतीला भेटण्यासाठी दवाखान्यात जात असलेल्या 62 वर्षीय महिलेला रस्ता ओलांडत असताना दुचाकीने धडक दिली. ड्युटीवर असलेले पोलीस हवालदार संदीप वाकचौरे यांनी ताबडतोब तिच्या मदतीसाठी धाव घेतली आणि रुग्णवाहिकेची वाट न पाहता तिला जवळच्या रुग्णालयात नेले आणि तिचा जीव वाचवला," असे मुंबई पोलिसांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Always On Duty!

On 16th August, a 62-year-old woman, on the way to the hospital to meet her husband, was hit by a two-wheeler while crossing the road.

On duty PC Sandeep Vakchaure immediately rushed to her help and took her to the nearby hospital without waiting for the… pic.twitter.com/uH0FPbO302

— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 17, 2023