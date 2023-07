नरिमन हाऊस पुन्हा दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर? गुगल फोटोवर NIAचा मोठा खुलासा

Mumbai News : मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) कुलाब्यातील नरिमन हाऊसमध्ये (Nariman House) दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन सुरक्षा वाढवली आहे. 2008 मध्ये 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात नरिमन हाऊसला लक्ष्य करण्यात आले होते आणि तिथे दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला होता. अशातच राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) तपासादरम्यान एका संशयित दहशतवाद्याकडून नरिमन हाऊसच्या गुगल लोकेशनचे फोटो मिळाले आहेत. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले असून खबरदारीचा उपाय म्हणून नरिमन हाऊसची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

एनआयएला दहशतवादी संशयितांच्या ठिकाणाचे गुगल फोटो मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी नरिमन हाऊसची सुरक्षा वाढवली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने पुणे एटीएसच्या चौकशीत दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंधित काही आरोपींची चौकशी केली होती. याप्रकरणी आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, एनआयएने आरोपींची चौकशी केली आणि त्यांच्याकडे कुलाब्यातील नरिमन हाऊसचे गुगल लोकेशनचे फोटो असल्याचे आढळले. नंतर ही माहिती पुणे एटीएस आणि मुंबई पोलिसांना देण्यात आली. यानंतर मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी नरिमन हाऊसभोवती मॉक ड्रील करून तेथील सुरक्षा वाढवली.

कोथरूड पोलिसांना हव्या असलेल्या दोन दहशतवादी संशयितांना आश्रय दिल्याप्रकरणी एटीएसने गेल्या आठवड्यात पुण्यातील एका रहिवासीला अटक केली होती. त्यानंतर रत्नागिरी आणि गोंदिया येथून आणखी दोघांना अटक करण्यात आली. दोन्ही संशयित दुचाकी चोरण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कोथरूड पोलिसांनी त्यांनी अटक केली होती. मात्र तपासात दोघेही दशतवादी संघटनेशी संबधित असल्याचे समोर आले. एनआयए या दोन्ही संशयितांचा राजस्थानमधील एका दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यात शोधत होती.

Mumbai Police heightens security outside Chabad house (one of the targets of the 26/11 terror attack) in Colaba after a Google image of Chabad house was recovered from two accused arrested for planning an attack in Rajasthan. https://t.co/acm5bEuQ6L pic.twitter.com/fRWdaVtVQ3

— ANI (@ANI) July 29, 2023