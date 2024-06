Mumbai Rain : उकाड्यापासून मुंबईकरांना दिलासा, मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात, 'या' तारखेला मान्सून होणार दाखल

Mumbai Rain: दमटपणा आणि उष्णतेने त्रस्त मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. नवी मुंबईपाठोपाठ मुंबईच्या काही भागात मान्सूनपूर्व पाऊस सुरु झालाय. उपनगर आणि शहराच्या काही भागात पावसाची नोंद झाली असून काही ठिकाणी पहाटेच्या सुमारास चांगला पाऊस झालाय. आज मुंबईतील वातावरण ढगाळ असणार असून काही ठिकाणी पाऊस बरसणार आहे. तर मुंबईकरांनी छत्री घेऊन घराबाहेर पडावं.

Live update - Expect a few passing showers during morning hours today in Mumbai. Lots of patchy rain bands present over Mumbai gave light/moderate rains overnight in Mumbai, likely to stay the same for next few hours.

