आनंद महिंद्रांनी सरफराजच्या वडिलांना दिलेलं आश्वासन केलं पूर्ण; गिफ्ट केली नवी कोरी थार

महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा यांनी भारतीय क्रिकेटर सरफराज खानच्या वडिलांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. सरफराज खानने भारतीय कसोटी संघात पदार्पण केल्यानंतर आनंद महिंद्रा यांनी नौशाद खान यांना थार गिफ्ट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नौशाद खान यांनी दिलेलं बलिदान, मेहनत यामुळेच सरफराज खान आपलं स्वप्न पूर्ण करत भारतीय संघात दाखल झाला होता. त्यांच्या या त्यागाचा सत्कार करत आनंद महिंद्रा यांनी थार गिफ्ट करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

नौशाद खान आपल्या कुटुंबासह थार कार घेण्यासाठी पोहोचले होते. त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नौशाद खान यांच्यासह सरफराज खानही दिसत आहे.

Anand Mahindra fulfilled his promise and gifted a Mahindra Thar to Sarfaraz Khan's father, Naushad. Mahindra had promised to give the gift following Sarfaraz's Test debut. His father played a key role in Sarfaraz's success and coached him right from childhood. pic.twitter.com/Ktf070Qf5U

आनंद महिंद्रा यांनी बीसीसीआयचा व्हिडीओ शेअर केला होता. यामध्ये सरफराज खानला कॅप दिल्यानंतर भावूक झालेले क्षण दाखवण्यात आले होते. आनंद महिंद्रा यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'फक्त हिंमत सोडू नका. एका पित्यात मेहनत, हिंमत आणि संयम हे गुण असताना मुलाला प्रेरणा मिळण्यासाठी अजून काय हवं. एक प्रेरणादायी पित्या ठरल्याबद्दल नौशाद यांनी जर थार कार गिफ्ट म्हणून स्विकारली तर तो माझा सन्मान असेल'.

इंग्लंडविरोधातील तिसऱ्या कसोटी सामन्यात सरफराज आणि ध्रुव पटेल यांना संधी देण्यात आली होती. सरफराजने पहिल्याच सामन्यात 48 चेंडूत अर्धशतक ठोकलं होतं. यासह त्याने पहिल्या कसोटी सामन्यात जलद अर्धशतक ठोकणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवलं होतं. सरफराजने 9 चौकार आणि 1 षटकार ठोकला. त्याने फक्त 66 चेंडूत 62 धावा केल्या.

“Himmat nahin chodna, bas!”

Hard work. Courage. Patience.

What better qualities than those for a father to inspire in a child?

For being an inspirational parent, it would be my privilege & honour if Naushad Khan would accept the gift of a Thar. pic.twitter.com/fnWkoJD6Dp