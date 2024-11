टीम इंडियाच्या 0-3 Whitewash नंतर आनंद महिंद्रांवर टीकेची झोड! जाणून घ्या कनेक्शन काय?

Anand Mahindra Trolled After India Whitewash Against New Zealand: भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यानच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेमध्ये पाहुण्या संघाने भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर 0-3 ने पराभूत करत ऐतिहासिक कामगिरी केली. वानखेडे स्टेडियमवरील अंतिम सामना न्यूझीलंडने अवघ्या 25 धावांनी जिंकल्याने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या आधीच भारतावर अनेक दशकांनंतर व्हाइटवॉशचं तोंड पाहण्याची वेळ ओढावली. असं असतानाच भारताच्या या पराभवासाठी भारताच्या सुमार फलंदाजीला दोषी ठरवलं जात आहेत. विशेष म्हणजेच भारताच्या पराभवानंतर प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रांनाही ट्रोल केलं जात आहे. मात्र भारताच्या पराभवाचा आणि आनंद महिंद्रांचा काय संबंध आहे? जाणून घेऊयात याचसंदर्भात...

झालं असं की, या वर्षाच्या सुरुवातीला आनंद महिंद्रा यांनी सरफराज यांचे वडील नौशाद खान यांना एक नवीन थार कार गिफ्ट केली होती. महिंद्रा यांनी नौशाद यांच्यासाठी एक भावूक संदेश लिहिला होता. त्यांनी आपल्या मुलाला उत्तम शिकवण दिली असून त्यासाठी त्यांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने आपण त्यांना थार कार भेट म्हणून देऊ इच्छितो. ती कार त्यांनी स्वाकारली तर मी तो माझा सन्मान समजेल, असं आनंद महिंद्रा आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन म्हणाले होते. सोशल मीडियावर त्यांची ही पोस्ट तुफान व्हायरल झाली. 16 फेब्रवारी 2024 रोजी आनंद महिंद्रांनी आपल्या पोस्टमध्ये, "हिंमत सोडू नकोस! केवळ कठोर मेहनत, साहस आणि धैर्य... एका वडिलांना आपल्या मुलाला प्रेरणा देण्यासाठी याहून उत्तम गुण काय असू शकतील? माझा हा सन्मान आणि सौभाग्य असेल तर नौशाद खान यांनी मी देऊ करत असलेली थार कार भेट म्हणून स्वीकारली," असं म्हटलं होतं.

“Himmat nahin chodna, bas!”

TRENDING NOW news

Hard work. Courage. Patience.

What better qualities than those for a father to inspire in a child?

For being an inspirational parent, it would be my privilege & honour if Naushad Khan would accept the gift of a Thar. pic.twitter.com/fnWkoJD6Dp

— anand mahindra (@anandmahindra) February 16, 2024