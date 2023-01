Babar Azam ला पुन्हा झोंबल्या मिरच्या; कर्णधारपदावरून प्रश्न विचारताच संतापला खेळाडू

Babar Azam got angry : पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड (Pakistan vs New Zealand) यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची वनडे सिरीजचा पहिला सामना आज म्हणजेच 9 जानेवारी रोजी कराचीमध्ये खेळवण्यात आला. दोन्ही टीम्समध्ये टेस्ट सिरीज (Test Series) 0-0 अशा बरोबरीत सुटली. अशा परिस्थितीत वनडे सिरीज अधिक रंजक होणार आहे. वनडे सिरीजमध्ये न्यूझीलंड टीमचं नेतृत्व केन विलियम्सन करतोय. तर पाकिस्तानची धुरा बाबर आझमकडे (Babar Azam) आहे. सामन्याच्या पूर्वसंध्येला कर्णधारांची प्रेस कॉन्फ्रेंस झाली. दरम्यान बाबरसाठी ही फार चर्चेचा विषय ठरली.

या प्रेस कॉन्फ्रेंसमध्ये बाबर आझमला त्याच्या टेस्टच्या कर्णधारपदावरून प्रश्न विचारण्यात आला. ज्यावरून बाबर संतापलेला दिसला.

एका जर्नलिस्टने बाबरला विचारलं की, तू महान फलंदाजांपैकी एक बनण्याच्या मार्गावर आहे.. मात्र सचिन तेंडुलकर, ब्रायन लारा आणि सईद अनवर सारखे खेळाडू, जे महान फलंदाज झाले, ते महान कर्णधार होऊ शकले नाहीत. घरच्या मैदानावर आठपैकी एकंही सामना जिंकला नाही, तर यावरून तुला वाटतं का, की कर्णधारपद सोडून दिलं पाहिजे.

Good response from Babar Azam "my job is to play cricket and enjoy it. I don't have to answer anyone or satisfy anybody. I know what my responsibility is. I don't have to make anyone happy, my job is to help Pakistan win" #Cricket pic.twitter.com/vs7s28YPWD

