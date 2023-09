श्रीलंकाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा झटका; 'हा' खेळाडू टीमसोबत आलाच नाही!

Sri Lanka vs India : भारत आणि श्रीलंका (IND vs SL) यांच्यातील खेळवला जाणारा चौथा सामना कोलंबोमधील प्रेमदासा स्टेडियममध्ये खेळवला जात आहे. सध्या अव्वल स्थान गाठलेल्या टीम इंडियासमोर (Team India) आला श्रीलंकेचं आव्हान असणार आहे. हा सामना जिंकला तर टीम इंडियाचं फायनलचं (Asia Cup Final) तिकीट पक्कं होणार आहे. सलग तीन दिवस सामना खेळणाऱ्या टीम इंडियाला आता मोठा धक्का बसल्याचं समोर आलं आहे. टीम इंडियाचा एक खेळाडू संघासोबत प्रवास करत असल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. बीसीसीआयने (BCCI) देखील याची माहिती दिलीये.

श्रीलंका विरुद्धच्या सामन्यासाठी (Sri Lanka vs India) टीम इंडियाच्या प्लेईंग ईलेव्हनमध्ये एकमेव बदल करण्यात आला आहे. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) याच्या जागी फिरकी गोलंदाज अक्षर पटेल (Axer Patel) याचा समावेश करण्यात आला आहे. तर टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) टीमसोबत प्रवास करत असल्याचं समोर आलंय. त्यावर बीसीसीआयने अधिकृत माहिती दिली.

श्रेयस अय्यरला आधीपेक्षा बरं वाटत आहे. मात्र, त्याच्या पाठीच्या ताणाची समस्या अद्याप पूर्णपणे ठीक झाली नाहीये. त्याला बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने विश्रांतीचा सल्ला देत श्रीलंकेविरुद्ध आशिया चषक सुपर- 4 सामन्यासाठी संघासोबत स्टेडिअममध्ये जाण्यास सांगितलं नाही. त्यामुळे टीमसोबत प्रवास करत नाही, असं बीसीसीआयने ट्विट करत सांगतिलं आहे.

दरम्यान, टीम इंडियाने या सामन्यात टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानसोबतच्या विजयानंतर टीम इंडियाने नेट रनरेटमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे. भारताचा सध्याचा रननेट 4.56 वर असल्याने आता फायनलचा मार्ग मोकळा होताना दिसतोय.

UPDATE - Shreyas Iyer is feeling better but is yet to fully recover from back spasm. He has been adviced rest by the BCCI Medical Team and has not travelled with the team to the stadium today for India's Super 4 match against Sri Lanka.#AsiaCup2023 pic.twitter.com/q6yyRbVchj

— BCCI (@BCCI) September 12, 2023