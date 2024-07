धक्कादायक! वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटरच्या घरावर हल्ला, CCTV व्हिडीओमध्ये कैद झाली घटना

CCTV footage viral Video: इंग्लंडचा क्रिकेटपटू आणि हॅम्पशायरचा कर्णधार जेम्स विन्सने (James Vince house attacked) याच्या घरावर हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरावर वारंवार हल्ला होत असल्याचा खुलासा जेम्स विन्सने केलाय. सततच्या हल्ल्यामुळे विन्सच्या कुटूंबाला मूळ गाव साउथॅम्प्टन सोडावं लागलं होतं. या गावात ते गेल्या 8 वर्षांपासून राहत होते. हल्लेखोरांकडून त्याच्या घरावर आणि वाहनांवर हल्ला केला जात होता. विन्सने यावर आपबिती सांगितली.

माझ्या घरावर सात्त्याने हल्ला होत आहे. पहिला हल्ला 15 एप्रिल रोजी झाला होता. मी आणि माझी पत्नी अचानक वाजलेल्या अलार्ममुळे जागे झालो. अलार्मचा आवाज ऐकल्यानंतर मला धक्काच बसला. आमच्यासाठी खूप त्रासदायक घटना होती. काही दिवसानंतर पुन्हा घडल्याने आम्हाला असुरक्षित वाटत होतं. त्यामुळे आम्ही मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी म्हणून आम्ही घर सोडलं. पोलिस आले तोपर्यंत हल्लेखोर विध्वंस करून गायब झाले होते, असंही विन्सने म्हटलं आहे.

जेम्स विन्सच्या शेजाऱ्यांना देखील या घटनेमुळे जाग आली होती. घराचं आणि कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. त्यांनी घराला अलार्म आणि कॅमेरे लावले होते, पण ते ऐनवेळी कामी आले नाहीत. पहिला हल्ला कॅमेऱ्यात कैद झाला होता, असं जेम्स विन्सच्या शेजाऱ्यांनी म्हटलं आहे. हल्ल्यामागील कारण काय होतं? याचं कारण अद्याप समजू शकलं नाही.

This footage supplied by Hampshire captain James Vince is of an unprovoked attack on his home.

Vince’s property was vandalised on two separate occasions (April 15 and May 11) forcing his family out.

He is appealing for anyone with information to go to Hampshire Police. pic.twitter.com/Oct9BDTocb

— Alfie House (@AlfieHouseEcho) July 16, 2024