भारतीय संघाचं प्रशिक्षकपद स्विकारणार का? गौतम गंभीरने स्पष्टच सांगितलं 'यापेक्षा...'

टी-20 वर्ल्डकपनंतर राहुल द्रविडचा भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदाचा कार्यकाळ संपत बीसीसीआय सध्या नव्या प्रशिक्षकाच्या शोधात आहे. यासाठी अनेक नावं पुढे आली असून, यामध्ये माजी भारतीय क्रिकेट गौतम गंभीरचं नाव आघाडीवर आहे. गौतम गंभीरने कोलकाता संघाच्या मेंटॉरपदी निवड झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी विजेतेपद मिळवून देत यशस्वी कमबॅक केलं आहे. यानंतर गौतम गंभीरच्या नावाला पसंती मिळत असून, त्याची नियुक्ती जवळपास निश्चित झाली आहे. दरम्यान यावर गौतम गंभीर व्यक्त झाला असून राष्ट्रीय संघाचं प्रशिक्षकपद यापेक्षा मोठा मान नाही असं म्हटलं आहे. तुम्ही भारतीय संघाला प्रशिक्षण देताना 140 कोटी लोकांच्या प्रार्थनाही विजयात मोलाचा वाटा उचलतात अशी भावनाही त्याने व्यक्त केली आहे.

"मला भारतीय संघाला प्रशिक्षण देण्यास आवडेल. आपल्या राष्ट्रीय संघाला प्रशिक्षण देणं यापेक्षा मोठा मान नाही. तुम्ही 140 कोटी भारतीयांचं प्रतिनिधित्व करत असता," असं गौतम गंभीर म्हणाला आहे. याआधी भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने गौतम गंभीरला भारताच्या मुख्य प्रशिक्षक पदासाठी पाठिंबा दिला होता. तो एक चांगला उमेदवार असल्याचं गांगुलीने सांगितलं होतं. दरम्यान गौतम गंभीर अबुधाबी मेडॉर हॉस्पिटलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करत होता.

#WATCH | Abu Dhabi, UAE: “...I would love to coach the Indian team. There is no bigger honour than coaching your national team. You are representing 140 crore Indians and more across the globe as well and when you represent India, how can it get bigger than that? It is not me… pic.twitter.com/vWHJSXLyY0

