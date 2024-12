चॅम्पियन्स ट्रॉफी वादात दाऊदचं नाव? पाकच्या माजी कर्णधाराने भारताला धमकी

Dawood Ibrahim, Champions Trophy: पाकिस्तान करत असलेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या आयोजनाला बीसीसीआयने नकार दिला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेतला असून हायब्रीड मॉडेल पद्धतीने हा सामना खेळला जाणार आहे. बीसीसीआयच्या नकारानंतर पाकिस्तानचे क्रिकेट तज्ज्ञ आणि माजी क्रिकेटपटू संतापले आहेत. ते सोशल मीडियावर भारताविरुद्ध सतत विष ओकत आहेत. यामध्ये माजी कर्णधार आणि यष्टिरक्षक राशिद लतीफही मागे नाही.

रशीद लतीफचा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो अंडरवर्ल्ड किंगपिन दाऊद इब्राहिमसोबत संबंध असल्याचे सांगतांना दिसत आहे. शेजारील देशातील खेळाडूंच्या सुरक्षेचे कारण देत भारत सरकारने संघाला पाकिस्तानात पाठवण्यास परवानगी नाकारली तेव्हा हा व्हिडिओ इंटरनेटवर पुन्हा चर्चेत आला. रशीदने दाऊदचे नाव घेऊन भारताला धमकी दिली आहे.

राशिद लतीफने यूट्यूबवरील 'कॉट बिहाइंड' या पाकिस्तानी शोमध्ये दाऊद इब्राहिमशी असलेल्या त्याच्या जवळीकबद्दल सांगितले. दाऊद हा भारताचा मोस्ट वॉण्टेड गुन्हेगार असून 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहे. या बॉम्बस्फोटात 257 लोकांचा मृत्यू झाला होता तर 1400 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. शोचे होस्ट डॉ नौमन नियाज यांच्याशी बोलताना लतीफ म्हणाला, "तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही कुणाशी पंगा घेत आहात, आम्ही भाईच्या घराजवळ राहतो. हे तेच शहर आहे जिथे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या संरक्षणाखाली राहत असल्याची माहिती आहे.

यापूर्वी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी हायब्रीड मॉडेल स्वीकारले नव्हते, परंतु अलीकडेच माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे संकेत दिले. पीसीबी प्रमुखांनी हायब्रीड मॉडेलला सहमती दर्शवल्याचे संकेत दिले. भविष्यात भारताने आयोजित केलेल्या आयसीसीच्या सर्व स्पर्धांसाठी हायब्रीड मॉडेल असावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

Pakistan ex-cricketer Rashid Latif bragging about his connections with most wanted terrorist Dawood Ibrahim:

Says "whom are you messing with?" I stay near Bhai's house (ref to Dawood staying in Karachi)

And he wants India to play Champions Trophy SF in Karachi. pic.twitter.com/tDnTELRJDo

— Johns (@JohnyBravo183) December 2, 2024