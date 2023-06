AUS vs IND: Shubman Gill सौरव गांगुलीमुळे आऊट झाला? ICC च्या निवेदनामुळे नवा ट्विस्ट

Shubman Gill Catch Controversy: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (AUS vs IND) या दोन्ही संघात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपचा फायनल सामना खेळवला जात आहे. सध्या टीम इंडिया संकटात असून संकटमोचक कोण ठरणार असा सवाला आता विचारला जातोय. शुभमन गिलची (Shubman Gill) विकेट गेल्याने टीम इंडिया पुन्हा बॅकफूटवर आल्याचं दिसतंय. शुभमन गिलची विकेटवरून अनेक सवाल उपस्थित होताना दिसत आहेत. नेटकऱ्यांनी शुभमन गिलच्या विकेटला माजी बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) यांना दोषी ठरवलं होतं. त्यावर आता आयसीसीने (ICC) निवेदन देत स्पष्टीकरण दिलंय.

शुभमन गिल आऊट प्रकरणात सॉफ्ट सिग्नलचा (soft signal) वापर केला गेला नाही. जून महिन्यात हा निर्णय काढून टाकण्यात आला होता. त्यामुळे थर्ड अंपायर्सने (third umpires) सर्व कॅमेरा ऍंगलमधून पाहून अंतिम निर्णय घेतला. ग्रीन याची बोटे सुरुवातीला चेंडूच्या खाली आली होती. अंपायर्सला ज्यावेळी वाटेल की, बॉल हातात आणि फिल्डरच्या नियंत्रणात आहे. तेव्हा ते फलंदाजाला बाद दिलं गेलं. त्यामुळे बॉल जमिनीला लागला तरी फलंदाज नाबाद ठरत नाही. त्यामुळे गिल हा बाद ठरतो, असं आयसीसीने ट्विट करून सांगितलं आहे.

A huge moment in the #WTC23 Final was decided without an initial 'soft signal' for the third umpire

More on the recent changes to the playing conditions, and the wording of the catch law https://t.co/eOE9lBDNB2

— ICC (@ICC) June 11, 2023