IND vs NZ T20: वादळी शतकानंतर हिटमॅनचा 'हा' मोठा रेकॉर्ड मोडण्यासाठी सुर्या सज्ज!

IND vs NZ 3rd T20I: सध्या सुरू असलेल्या भारत आणि न्यूझीलंड टी-ट्वेंटी मालिकेत भारतीय संघ 1-0 ने आघाडीवर आहे. पहिला सामना पावसाने वाहून गेल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात सुर्यकुमार यादवची (Suryakumar Yadav) एकाही खेळी (IND vs NZ 2nd T20I) पाहून अनेकांच्या डोळ्याचे पारणं फिटणं. एकीकडे भारताच्या एकामागे एक विकेट पडत असताना दुसरीकडे सुर्यकुमारने नॉट आऊट शतक (Suryakumar Yadav Century) ठोकलं. या सामन्यात सुर्याने 51 चेंडूत 111 धावांची धुंवाधार पारी खेळली.

सूर्यकुमार यादवने एका वर्षात T20 आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये दोन शतकं झळकावणारा दुसरा भारतीय फलंदाज ठरला (Two T20I centuries in a calendar year) आहे. त्याआधी टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित शर्माने (Rohit Sharma) 2018 मध्ये हा विक्रम केला होता. सूर्यकुमारने चालू सिझनमध्ये आतापर्यंत अप्रतिम कामगिरी केली आहे. T20 इंटरनॅशनलमध्ये मध्ये तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरलाय.

From receiving appreciation from the likes of @sachin_rt & @imVkohli to answering the question of one lucky fan #NZvIND | @yuzi_chahal

The latest episode of Chahal TV features centurion @Surya_14kumar - By @ameyatilak

Full interviewhttps://t.co/Q1VRn7xrVW pic.twitter.com/dRNWJZJZh4

— BCCI (@BCCI) November 21, 2022