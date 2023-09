IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यात एबी डिव्हिलियर्सची 'ती' भविष्यवाणी ठरली खरी

AB de Villiers Prediction On Shaheen Afridi: भारत- पाकिस्तान सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला. असे असले तरी पाकिस्तानी खेळांडूच्या चांगल्या खेळाचे प्रदर्शन पाहायला मिळाले. टिम इंडियाच्या अनुभवी बॅट्समन्सना त्यांनी एक मागोमाग एक असे पॅव्हेलियनमध्ये धाडत चांगली सुरुवात केली होती. दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज खेळाडू एबी डिव्हिलियर्सने केलेली भविष्यवाणी चर्चेचा विषय बनली आहे. 2 सप्टेंबरला रात्री साडे दहाच्या सुमारास त्याने ट्विट केले. आपण बोललो तसेच झाल्याचे त्याने यात म्हटले आहे. दरम्यान त्याने ही भविष्यवाणी कोणाबद्दल केली? नेमकं काय झालंय? याबद्दल जाणून घेऊया.

पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीने भारताविरुद्धच्या सामन्यात चमकदार खेळी केली. या गोलंदाजाने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसह चार भारतीय फलंदाजांना माघारी पाठवले. हाच सामन्यातील टर्निंग पॉइंट ठरतो की काय? असे वाटू लागले. मात्र, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना पावसाने व्यत्यय आणला. याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेचा माजी दिग्गज एबी डिव्हिलियर्सचे एक ट्विट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

We were talking about Shaheen Afridi’s lack of rhythm in that last game. I guess there’s absolutely nothing wrong with him as I mentioned, he was probably saving his best for the big moment. Big task ahead for India. Not impossible to defend though

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) September 2, 2023